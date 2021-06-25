Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.525 -1,98 BIST MANİSA 1.445 1,06 BIST AYDIN 1.321 0,19 BIST ANKARA 2.129 -0,55 BIST ANTALYA 2.611 -2,00 BIST BALIKESİR 1.843 0,23 BIST BURSA 2.959 -0,07 BIST DENIZLI 1.848 0,30 BIST ISTANBUL 1.530 -0,48 BIST IZMIR 3.473 -0,05 BIST KAYSERI 9.901 -0,63 BIST KOCAELI 3.729 -0,44 BIST KONYA 2.574 -2,60 BIST TEKIRDAĞ 9.604 1,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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