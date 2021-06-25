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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

25.06.2021 13:51
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.525-1,98BIST MANİSA1.4451,06BIST AYDIN1.3210,19BIST ANKARA2.129-0,55BIST ANTALYA2.611-2,00BIST BALIKESİR1.8430,23BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA12.525-1,98
BIST MANİSA1.4451,06
BIST AYDIN1.3210,19
BIST ANKARA2.129-0,55
BIST ANTALYA2.611-2,00
BIST BALIKESİR1.8430,23
BIST BURSA2.959-0,07
BIST DENIZLI1.8480,30
BIST ISTANBUL1.530-0,48
BIST IZMIR3.473-0,05
BIST KAYSERI9.901-0,63
BIST KOCAELI3.729-0,44
BIST KONYA2.574-2,60
BIST TEKIRDAĞ9.6041,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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