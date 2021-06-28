Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.362
|0,58
|BIST MANİSA
|1.414
|-1,66
|BIST AYDIN
|1.299
|-0,73
|BIST ANKARA
|2.099
|-0,73
|BIST ANTALYA
|2.541
|-2,58
|BIST BALIKESİR
|1.840
|0,00
|BIST BURSA
|2.922
|-0,75
|BIST DENIZLI
|1.798
|-1,59
|BIST ISTANBUL
|1.509
|-0,64
|BIST IZMIR
|3.404
|-1,24
|BIST KAYSERI
|10.342
|2,47
|BIST KOCAELI
|3.632
|-0,98
|BIST KONYA
|2.506
|0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.343
|-2,64
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi