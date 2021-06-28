Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.362 0,58 BIST MANİSA 1.414 -1,66 BIST AYDIN 1.299 -0,73 BIST ANKARA 2.099 -0,73 BIST ANTALYA 2.541 -2,58 BIST BALIKESİR 1.840 0,00 BIST BURSA 2.922 -0,75 BIST DENIZLI 1.798 -1,59 BIST ISTANBUL 1.509 -0,64 BIST IZMIR 3.404 -1,24 BIST KAYSERI 10.342 2,47 BIST KOCAELI 3.632 -0,98 BIST KONYA 2.506 0,31 BIST TEKIRDAĞ 9.343 -2,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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