Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.899
|-2,29
|BIST MANİSA
|1.386
|-1,49
|BIST AYDIN
|1.242
|-3,31
|BIST ANKARA
|2.066
|-0,86
|BIST ANTALYA
|2.414
|-3,47
|BIST BALIKESİR
|1.772
|-1,47
|BIST BURSA
|2.850
|-1,31
|BIST DENIZLI
|1.678
|-3,06
|BIST ISTANBUL
|1.469
|-1,77
|BIST IZMIR
|3.322
|-1,35
|BIST KAYSERI
|10.339
|0,32
|BIST KOCAELI
|3.576
|-0,75
|BIST KONYA
|2.410
|-1,51
|BIST TEKIRDAĞ
|9.149
|-1,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi