Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 11.899 -2,29 BIST MANİSA 1.386 -1,49 BIST AYDIN 1.242 -3,31 BIST ANKARA 2.066 -0,86 BIST ANTALYA 2.414 -3,47 BIST BALIKESİR 1.772 -1,47 BIST BURSA 2.850 -1,31 BIST DENIZLI 1.678 -3,06 BIST ISTANBUL 1.469 -1,77 BIST IZMIR 3.322 -1,35 BIST KAYSERI 10.339 0,32 BIST KOCAELI 3.576 -0,75 BIST KONYA 2.410 -1,51 BIST TEKIRDAĞ 9.149 -1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu

John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu

Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı

Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu

Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek