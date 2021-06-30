Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 11.895 -0,30 BIST MANİSA 1.387 -0,71 BIST AYDIN 1.265 1,04 BIST ANKARA 2.066 -0,99 BIST ANTALYA 2.488 2,25 BIST BALIKESİR 1.780 -0,88 BIST BURSA 2.877 -0,07 BIST DENIZLI 1.686 0,06 BIST ISTANBUL 1.480 -0,11 BIST IZMIR 3.374 0,02 BIST KAYSERI 10.615 1,44 BIST KOCAELI 3.607 -0,72 BIST KONYA 2.435 -0,88 BIST TEKIRDAĞ 9.304 -1,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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