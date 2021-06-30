Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.895
|-0,30
|BIST MANİSA
|1.387
|-0,71
|BIST AYDIN
|1.265
|1,04
|BIST ANKARA
|2.066
|-0,99
|BIST ANTALYA
|2.488
|2,25
|BIST BALIKESİR
|1.780
|-0,88
|BIST BURSA
|2.877
|-0,07
|BIST DENIZLI
|1.686
|0,06
|BIST ISTANBUL
|1.480
|-0,11
|BIST IZMIR
|3.374
|0,02
|BIST KAYSERI
|10.615
|1,44
|BIST KOCAELI
|3.607
|-0,72
|BIST KONYA
|2.435
|-0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|9.304
|-1,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi