Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 11.629 -1,35 BIST MANİSA 1.401 -0,72 BIST AYDIN 1.281 -1,82 BIST ANKARA 2.042 -1,01 BIST ANTALYA 2.606 -1,59 BIST BALIKESİR 1.763 0,07 BIST BURSA 2.908 0,26 BIST DENIZLI 1.713 -0,77 BIST ISTANBUL 1.492 0,24 BIST IZMIR 3.377 -0,88 BIST KAYSERI 11.017 1,08 BIST KOCAELI 3.638 -0,25 BIST KONYA 2.529 -0,38 BIST TEKIRDAĞ 9.357 -0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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