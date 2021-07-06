Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.614 0,32 BIST MANİSA 1.454 0,86 BIST AYDIN 1.278 -0,34 BIST ANKARA 2.074 0,08 BIST ANTALYA 2.500 0,19 BIST BALIKESİR 1.845 3,02 BIST BURSA 3.009 0,57 BIST DENIZLI 1.850 5,46 BIST ISTANBUL 1.514 0,12 BIST IZMIR 3.413 -0,25 BIST KAYSERI 11.782 1,46 BIST KOCAELI 3.700 -0,06 BIST KONYA 2.531 -0,54 BIST TEKIRDAĞ 9.592 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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