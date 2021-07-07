Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.357
|-0,01
|BIST MANİSA
|1.456
|0,73
|BIST AYDIN
|1.268
|0,50
|BIST ANKARA
|2.066
|0,24
|BIST ANTALYA
|2.509
|0,82
|BIST BALIKESİR
|1.878
|1,48
|BIST BURSA
|3.010
|0,16
|BIST DENIZLI
|1.813
|-0,13
|BIST ISTANBUL
|1.514
|0,47
|BIST IZMIR
|3.412
|0,71
|BIST KAYSERI
|11.399
|-1,71
|BIST KOCAELI
|3.685
|1,13
|BIST KONYA
|2.541
|0,14
|BIST TEKIRDAĞ
|9.656
|0,80
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi