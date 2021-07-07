Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.357 -0,01 BIST MANİSA 1.456 0,73 BIST AYDIN 1.268 0,50 BIST ANKARA 2.066 0,24 BIST ANTALYA 2.509 0,82 BIST BALIKESİR 1.878 1,48 BIST BURSA 3.010 0,16 BIST DENIZLI 1.813 -0,13 BIST ISTANBUL 1.514 0,47 BIST IZMIR 3.412 0,71 BIST KAYSERI 11.399 -1,71 BIST KOCAELI 3.685 1,13 BIST KONYA 2.541 0,14 BIST TEKIRDAĞ 9.656 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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