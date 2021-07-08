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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

08.07.2021 13:40
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.317-0,35BIST MANİSA1.453-0,35BIST AYDIN1.249-0,85BIST ANKARA2.045-0,56BIST ANTALYA2.452-1,40BIST BALIKESİR1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA12.317-0,35
BIST MANİSA1.453-0,35
BIST AYDIN1.249-0,85
BIST ANKARA2.045-0,56
BIST ANTALYA2.452-1,40
BIST BALIKESİR1.838-1,07
BIST BURSA2.986-1,14
BIST DENIZLI1.785-0,86
BIST ISTANBUL1.507-0,48
BIST IZMIR3.398-0,69
BIST KAYSERI11.044-2,81
BIST KOCAELI3.665-0,33
BIST KONYA2.532-0,47
BIST TEKIRDAĞ9.503-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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