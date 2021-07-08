Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.317 -0,35 BIST MANİSA 1.453 -0,35 BIST AYDIN 1.249 -0,85 BIST ANKARA 2.045 -0,56 BIST ANTALYA 2.452 -1,40 BIST BALIKESİR 1.838 -1,07 BIST BURSA 2.986 -1,14 BIST DENIZLI 1.785 -0,86 BIST ISTANBUL 1.507 -0,48 BIST IZMIR 3.398 -0,69 BIST KAYSERI 11.044 -2,81 BIST KOCAELI 3.665 -0,33 BIST KONYA 2.532 -0,47 BIST TEKIRDAĞ 9.503 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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