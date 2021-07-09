Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.007 -0,87 BIST MANİSA 1.433 -0,05 BIST AYDIN 1.243 0,40 BIST ANKARA 2.033 -0,14 BIST ANTALYA 2.410 -0,83 BIST BALIKESİR 1.818 -0,85 BIST BURSA 2.946 -0,52 BIST DENIZLI 1.763 -0,57 BIST ISTANBUL 1.493 -0,36 BIST IZMIR 3.369 0,22 BIST KAYSERI 10.729 0,32 BIST KOCAELI 3.653 0,10 BIST KONYA 2.409 -1,89 BIST TEKIRDAĞ 9.544 0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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