Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 11.709 -1,64 BIST MANİSA 1.414 -1,08 BIST AYDIN 1.220 -1,66 BIST ANKARA 2.022 -0,83 BIST ANTALYA 2.510 4,65 BIST BALIKESİR 1.797 -0,62 BIST BURSA 2.939 -0,54 BIST DENIZLI 1.741 -1,62 BIST ISTANBUL 1.482 -0,96 BIST IZMIR 3.323 -1,19 BIST KAYSERI 11.316 2,59 BIST KOCAELI 3.640 -0,63 BIST KONYA 2.395 -0,30 BIST TEKIRDAĞ 9.770 -0,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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