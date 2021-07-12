Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.709
|-1,64
|BIST MANİSA
|1.414
|-1,08
|BIST AYDIN
|1.220
|-1,66
|BIST ANKARA
|2.022
|-0,83
|BIST ANTALYA
|2.510
|4,65
|BIST BALIKESİR
|1.797
|-0,62
|BIST BURSA
|2.939
|-0,54
|BIST DENIZLI
|1.741
|-1,62
|BIST ISTANBUL
|1.482
|-0,96
|BIST IZMIR
|3.323
|-1,19
|BIST KAYSERI
|11.316
|2,59
|BIST KOCAELI
|3.640
|-0,63
|BIST KONYA
|2.395
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|9.770
|-0,61
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi