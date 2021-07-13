Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.360
|-0,03
|BIST MANİSA
|1.396
|-0,01
|BIST AYDIN
|1.168
|-1,93
|BIST ANKARA
|1.977
|-0,56
|BIST ANTALYA
|2.374
|-3,29
|BIST BALIKESİR
|1.795
|1,03
|BIST BURSA
|2.869
|-0,57
|BIST DENIZLI
|1.703
|-0,62
|BIST ISTANBUL
|1.463
|-0,14
|BIST IZMIR
|3.242
|-0,52
|BIST KAYSERI
|11.350
|0,37
|BIST KOCAELI
|3.556
|-0,78
|BIST KONYA
|2.365
|-0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|9.532
|-1,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi