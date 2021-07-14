Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.746
|5,76
|BIST MANİSA
|1.422
|2,08
|BIST AYDIN
|1.192
|2,86
|BIST ANKARA
|1.987
|1,14
|BIST ANTALYA
|2.376
|0,67
|BIST BALIKESİR
|1.809
|-0,26
|BIST BURSA
|2.885
|1,10
|BIST DENIZLI
|1.704
|1,32
|BIST ISTANBUL
|1.475
|1,31
|BIST IZMIR
|3.276
|1,25
|BIST KAYSERI
|11.248
|0,97
|BIST KOCAELI
|3.596
|1,45
|BIST KONYA
|2.356
|0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.542
|0,20
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi