Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.382
|1,40
|BIST MANİSA
|1.429
|0,18
|BIST AYDIN
|1.206
|-0,13
|BIST ANKARA
|1.998
|-0,08
|BIST ANTALYA
|2.360
|-0,63
|BIST BALIKESİR
|1.805
|-0,94
|BIST BURSA
|2.892
|-0,10
|BIST DENIZLI
|1.714
|0,41
|BIST ISTANBUL
|1.478
|0,02
|BIST IZMIR
|3.299
|-0,19
|BIST KAYSERI
|11.203
|-1,26
|BIST KOCAELI
|3.602
|-0,77
|BIST KONYA
|2.355
|-0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|9.598
|0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi