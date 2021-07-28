Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.724
|0,31
|BIST MANİSA
|1.466
|0,18
|BIST AYDIN
|1.200
|1,01
|BIST ANKARA
|2.021
|0,63
|BIST ANTALYA
|2.310
|0,95
|BIST BALIKESİR
|1.847
|1,58
|BIST BURSA
|3.010
|0,46
|BIST DENIZLI
|1.798
|0,89
|BIST ISTANBUL
|1.480
|0,50
|BIST IZMIR
|3.378
|0,52
|BIST KAYSERI
|10.999
|-1,11
|BIST KOCAELI
|3.624
|1,00
|BIST KONYA
|2.393
|0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|9.842
|0,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi