Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.717 1,20 BIST MANİSA 1.471 1,10 BIST AYDIN 1.211 1,17 BIST ANKARA 2.041 1,30 BIST ANTALYA 2.299 0,53 BIST BALIKESİR 1.878 0,05 BIST BURSA 3.043 1,04 BIST DENIZLI 1.830 0,36 BIST ISTANBUL 1.491 1,25 BIST IZMIR 3.410 0,92 BIST KAYSERI 11.404 1,33 BIST KOCAELI 3.635 1,27 BIST KONYA 2.404 0,75 BIST TEKIRDAĞ 9.914 1,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar

Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi