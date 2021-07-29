Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.717
|1,20
|BIST MANİSA
|1.471
|1,10
|BIST AYDIN
|1.211
|1,17
|BIST ANKARA
|2.041
|1,30
|BIST ANTALYA
|2.299
|0,53
|BIST BALIKESİR
|1.878
|0,05
|BIST BURSA
|3.043
|1,04
|BIST DENIZLI
|1.830
|0,36
|BIST ISTANBUL
|1.491
|1,25
|BIST IZMIR
|3.410
|0,92
|BIST KAYSERI
|11.404
|1,33
|BIST KOCAELI
|3.635
|1,27
|BIST KONYA
|2.404
|0,75
|BIST TEKIRDAĞ
|9.914
|1,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi