Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.473 -1,40 BIST MANİSA 1.404 -5,31 BIST AYDIN 1.204 -0,91 BIST ANKARA 2.061 0,34 BIST ANTALYA 2.295 -0,08 BIST BALIKESİR 1.893 0,65 BIST BURSA 3.052 0,09 BIST DENIZLI 1.828 0,00 BIST ISTANBUL 1.482 -0,89 BIST IZMIR 3.393 -0,84 BIST KAYSERI 11.329 -0,19 BIST KOCAELI 3.631 -0,52 BIST KONYA 2.386 -0,64 BIST TEKIRDAĞ 9.868 -0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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