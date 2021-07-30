Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.473
|-1,40
|BIST MANİSA
|1.404
|-5,31
|BIST AYDIN
|1.204
|-0,91
|BIST ANKARA
|2.061
|0,34
|BIST ANTALYA
|2.295
|-0,08
|BIST BALIKESİR
|1.893
|0,65
|BIST BURSA
|3.052
|0,09
|BIST DENIZLI
|1.828
|0,00
|BIST ISTANBUL
|1.482
|-0,89
|BIST IZMIR
|3.393
|-0,84
|BIST KAYSERI
|11.329
|-0,19
|BIST KOCAELI
|3.631
|-0,52
|BIST KONYA
|2.386
|-0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|9.868
|-0,52
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi