Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.492
|0,30
|BIST MANİSA
|1.419
|0,44
|BIST AYDIN
|1.236
|2,16
|BIST ANKARA
|2.101
|1,67
|BIST ANTALYA
|2.299
|-0,80
|BIST BALIKESİR
|1.890
|-0,12
|BIST BURSA
|3.108
|0,82
|BIST DENIZLI
|1.853
|0,40
|BIST ISTANBUL
|1.494
|0,36
|BIST IZMIR
|3.419
|0,51
|BIST KAYSERI
|11.374
|0,07
|BIST KOCAELI
|3.694
|1,09
|BIST KONYA
|2.442
|0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|10.081
|1,74
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi