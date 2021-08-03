Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.533
|0,48
|BIST MANİSA
|1.393
|-1,62
|BIST AYDIN
|1.243
|0,86
|BIST ANKARA
|2.108
|0,24
|BIST ANTALYA
|2.314
|1,26
|BIST BALIKESİR
|1.922
|0,09
|BIST BURSA
|3.151
|1,52
|BIST DENIZLI
|1.852
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.497
|0,03
|BIST IZMIR
|3.403
|-0,15
|BIST KAYSERI
|11.345
|-0,43
|BIST KOCAELI
|3.693
|-0,55
|BIST KONYA
|2.421
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|10.033
|-0,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi