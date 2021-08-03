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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

03.08.2021 13:48
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.5330,48BIST MANİSA1.393-1,62BIST AYDIN1.2430,86BIST ANKARA2.1080,24BIST ANTALYA2.3141,26BIST BALIKESİR1.9220,09BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.5330,48
BIST MANİSA1.393-1,62
BIST AYDIN1.2430,86
BIST ANKARA2.1080,24
BIST ANTALYA2.3141,26
BIST BALIKESİR1.9220,09
BIST BURSA3.1511,52
BIST DENIZLI1.852-0,39
BIST ISTANBUL1.4970,03
BIST IZMIR3.403-0,15
BIST KAYSERI11.345-0,43
BIST KOCAELI3.693-0,55
BIST KONYA2.421-0,54
BIST TEKIRDAĞ10.033-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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