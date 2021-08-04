Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.657 1,44 BIST MANİSA 1.408 0,80 BIST AYDIN 1.249 -0,05 BIST ANKARA 2.134 0,80 BIST ANTALYA 2.281 -0,64 BIST BALIKESİR 1.927 0,43 BIST BURSA 3.261 2,08 BIST DENIZLI 1.896 2,12 BIST ISTANBUL 1.508 0,79 BIST IZMIR 3.434 1,24 BIST KAYSERI 11.530 0,94 BIST KOCAELI 3.741 0,82 BIST KONYA 2.424 0,19 BIST TEKIRDAĞ 10.308 0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı

Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı

Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi

Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti

Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı

Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi

"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz