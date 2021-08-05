Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Önceki Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.620 12.542 0,62 BIST ANKARA 2.147 2.126 0,96 BIST ANTALYA 2.261 2.278 -0,74 BIST BALIKESİR 1.917 1.927 -0,51 BIST BURSA 3.225 3.253 -0,87 BIST DENIZLI 1.929 1.900 1,54 BIST ISTANBUL 1.500 1.501 -0,02 BIST IZMIR 3.472 3.433 1,14 BIST KAYSERI 11.961 11.587 3,23 BIST KOCAELI 3.772 3.712 1,62 BIST KONYA 2.414 2.422 -0,34 BIST TEKIRDAĞ 10.058 10.153 -0,93 BIST AYDIN 1.241 1.242 -0,04 BIST MANISA 1.395 1.409 -1,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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