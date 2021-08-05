Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.620
|12.542
|0,62
|BIST ANKARA
|2.147
|2.126
|0,96
|BIST ANTALYA
|2.261
|2.278
|-0,74
|BIST BALIKESİR
|1.917
|1.927
|-0,51
|BIST BURSA
|3.225
|3.253
|-0,87
|BIST DENIZLI
|1.929
|1.900
|1,54
|BIST ISTANBUL
|1.500
|1.501
|-0,02
|BIST IZMIR
|3.472
|3.433
|1,14
|BIST KAYSERI
|11.961
|11.587
|3,23
|BIST KOCAELI
|3.772
|3.712
|1,62
|BIST KONYA
|2.414
|2.422
|-0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|10.058
|10.153
|-0,93
|BIST AYDIN
|1.241
|1.242
|-0,04
|BIST MANISA
|1.395
|1.409
|-1,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi