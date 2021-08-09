Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim Günlük Değişim BIST ADANA 12.752 12.805 -0,42 BIST ANKARA 2.165 2.147 0,86 BIST ANTALYA 2.223 2.235 -0,50 BIST BALIKESİR 1.911 1.907 0,19 BIST BURSA 3.313 3.261 1,60 BIST DENIZLI 1.966 1.955 0,57 BIST ISTANBUL 1.529 1.516 0,82 BIST IZMIR 3.508 3.485 0,64 BIST KAYSERI 11.872 11.965 -0,78 BIST KOCAELI 3.784 3.769 0,38 BIST KONYA 2.394 2.381 0,53 BIST TEKIRDAĞ 9.996 9.876 1,21 BIST AYDIN 1.264 1.239 2,02 BIST MANISA 1.401 1.395 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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