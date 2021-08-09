Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.752
|12.805
|-0,42
|BIST ANKARA
|2.165
|2.147
|0,86
|BIST ANTALYA
|2.223
|2.235
|-0,50
|BIST BALIKESİR
|1.911
|1.907
|0,19
|BIST BURSA
|3.313
|3.261
|1,60
|BIST DENIZLI
|1.966
|1.955
|0,57
|BIST ISTANBUL
|1.529
|1.516
|0,82
|BIST IZMIR
|3.508
|3.485
|0,64
|BIST KAYSERI
|11.872
|11.965
|-0,78
|BIST KOCAELI
|3.784
|3.769
|0,38
|BIST KONYA
|2.394
|2.381
|0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|9.996
|9.876
|1,21
|BIST AYDIN
|1.264
|1.239
|2,02
|BIST MANISA
|1.401
|1.395
|0,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi