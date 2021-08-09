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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

09.08.2021 13:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST ADANA12.75212.805-0,42BIST ANKARA2.1652.1470,86BIST ANTALYA2.2232.235-0,50BIST BALIKESİR1.9111.9070,19BIST BURSA3.3133.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük Değişim
BIST ADANA12.75212.805-0,42
BIST ANKARA2.1652.1470,86
BIST ANTALYA2.2232.235-0,50
BIST BALIKESİR1.9111.9070,19
BIST BURSA3.3133.2611,60
BIST DENIZLI1.9661.9550,57
BIST ISTANBUL1.5291.5160,82
BIST IZMIR3.5083.4850,64
BIST KAYSERI11.87211.965-0,78
BIST KOCAELI3.7843.7690,38
BIST KONYA2.3942.3810,53
BIST TEKIRDAĞ9.9969.8761,21
BIST AYDIN1.2641.2392,02
BIST MANISA1.4011.3950,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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