Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim Günlük Değişim BIST ADANA 12.457 12.561 -0,83 BIST ANKARA 2.158 2.152 0,28 BIST ANTALYA 2.233 2.218 0,68 BIST BALIKESİR 1.922 1.916 0,32 BIST BURSA 3.349 3.295 1,64 BIST DENIZLI 2.046 2.047 -0,03 BIST ISTANBUL 1.526 1.523 0,19 BIST IZMIR 3.474 3.504 -0,86 BIST KAYSERI 11.799 11.746 0,45 BIST KOCAELI 3.759 3.765 -0,15 BIST KONYA 2.355 2.377 -0,92 BIST TEKIRDAĞ 10.058 10.023 0,34 BIST AYDIN 1.249 1.253 -0,26 BIST MANISA 1.413 1.411 0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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