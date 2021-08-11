Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.265
|12.457
|-1,54
|BIST ANKARA
|2.127
|2.157
|-1,40
|BIST ANTALYA
|2.190
|2.214
|-1,10
|BIST BALIKESİR
|1.899
|1.915
|-0,79
|BIST BURSA
|3.345
|3.337
|0,23
|BIST DENIZLI
|1.970
|1.998
|-1,38
|BIST ISTANBUL
|1.516
|1.529
|-0,82
|BIST IZMIR
|3.445
|3.483
|-1,07
|BIST KAYSERI
|11.733
|11.823
|-0,76
|BIST KOCAELI
|3.721
|3.774
|-1,40
|BIST KONYA
|2.306
|2.348
|-1,76
|BIST TEKIRDAĞ
|9.710
|10.040
|-3,29
|BIST AYDIN
|1.229
|1.242
|-1,07
|BIST MANISA
|1.405
|1.411
|-0,41
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi