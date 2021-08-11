Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim Günlük Değişim BIST ADANA 12.265 12.457 -1,54 BIST ANKARA 2.127 2.157 -1,40 BIST ANTALYA 2.190 2.214 -1,10 BIST BALIKESİR 1.899 1.915 -0,79 BIST BURSA 3.345 3.337 0,23 BIST DENIZLI 1.970 1.998 -1,38 BIST ISTANBUL 1.516 1.529 -0,82 BIST IZMIR 3.445 3.483 -1,07 BIST KAYSERI 11.733 11.823 -0,76 BIST KOCAELI 3.721 3.774 -1,40 BIST KONYA 2.306 2.348 -1,76 BIST TEKIRDAĞ 9.710 10.040 -3,29 BIST AYDIN 1.229 1.242 -1,07 BIST MANISA 1.405 1.411 -0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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