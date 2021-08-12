Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.330
|12.031
|2,49
|BIST ANKARA
|2.106
|2.099
|0,33
|BIST ANTALYA
|2.169
|2.147
|1,01
|BIST BALIKESİR
|1.880
|1.878
|0,08
|BIST BURSA
|3.300
|3.319
|-0,56
|BIST DENIZLI
|1.978
|1.957
|1,07
|BIST ISTANBUL
|1.521
|1.511
|0,69
|BIST IZMIR
|3.429
|3.398
|0,91
|BIST KAYSERI
|11.731
|11.500
|2,01
|BIST KOCAELI
|3.720
|3.668
|1,41
|BIST KONYA
|2.250
|2.262
|-0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|9.633
|9.670
|-0,38
|BIST AYDIN
|1.201
|1.208
|-0,62
|BIST MANISA
|1.399
|1.391
|0,58
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi