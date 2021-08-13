Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.327
|12.350
|-0,19
|BIST ANKARA
|2.128
|2.121
|0,36
|BIST ANTALYA
|2.174
|2.158
|0,72
|BIST BALIKESİR
|1.907
|1.890
|0,91
|BIST BURSA
|3.371
|3.351
|0,62
|BIST DENIZLI
|1.990
|1.990
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.541
|1.537
|0,24
|BIST IZMIR
|3.453
|3.446
|0,22
|BIST KAYSERI
|11.756
|11.783
|-0,23
|BIST KOCAELI
|3.784
|3.762
|0,57
|BIST KONYA
|2.258
|2.278
|-0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|9.753
|9.707
|0,47
|BIST AYDIN
|1.209
|1.197
|1,02
|BIST MANISA
|1.421
|1.416
|0,32
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi