Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.334 0,41 BIST ANKARA 2.142 0,98 BIST ANTALYA 2.188 0,75 BIST BALIKESİR 1.936 1,44 BIST BURSA 3.380 -0,18 BIST DENIZLI 2.061 0,24 BIST ISTANBUL 1.558 1,03 BIST IZMIR 3.492 1,28 BIST KAYSERI 12.025 2,38 BIST KOCAELI 3.804 -0,49 BIST KONYA 2.359 4,50 BIST TEKIRDAĞ 9.702 -0,59 BIST AYDIN 1.224 0,87 BIST MANISA 1.437 0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi

Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi

Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada

Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum

Düğün öncesi damadın ağabeyine eziyet: Acı biber yedirip kemerle dövdüler

Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi

Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu