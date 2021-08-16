Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.334
|0,41
|BIST ANKARA
|2.142
|0,98
|BIST ANTALYA
|2.188
|0,75
|BIST BALIKESİR
|1.936
|1,44
|BIST BURSA
|3.380
|-0,18
|BIST DENIZLI
|2.061
|0,24
|BIST ISTANBUL
|1.558
|1,03
|BIST IZMIR
|3.492
|1,28
|BIST KAYSERI
|12.025
|2,38
|BIST KOCAELI
|3.804
|-0,49
|BIST KONYA
|2.359
|4,50
|BIST TEKIRDAĞ
|9.702
|-0,59
|BIST AYDIN
|1.224
|0,87
|BIST MANISA
|1.437
|0,50
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi