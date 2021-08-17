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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

17.08.2021 13:40
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.170-0,61BIST ANKARA2.146-0,11BIST ANTALYA2.169-0,82BIST BALIKESİR1.899-1,32BIST BURSA3.3390,33BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.170-0,61
BIST ANKARA2.146-0,11
BIST ANTALYA2.169-0,82
BIST BALIKESİR1.899-1,32
BIST BURSA3.3390,33
BIST DENIZLI2.0450,92
BIST ISTANBUL1.5590,30
BIST IZMIR3.4860,12
BIST KAYSERI11.888-0,18
BIST KOCAELI3.783-0,53
BIST KONYA2.3520,48
BIST TEKIRDAĞ9.9983,67
BIST AYDIN1.211-1,03
BIST MANISA1.4480,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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