Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.159
|-0,05
|BIST ANKARA
|2.162
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.187
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|1.892
|-0,48
|BIST BURSA
|3.318
|-0,71
|BIST DENIZLI
|2.032
|0,43
|BIST ISTANBUL
|1.563
|0,06
|BIST IZMIR
|3.489
|-0,18
|BIST KAYSERI
|11.903
|0,05
|BIST KOCAELI
|3.812
|-0,35
|BIST KONYA
|2.329
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|9.868
|-0,94
|BIST AYDIN
|1.223
|0,31
|BIST MANISA
|1.451
|0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi