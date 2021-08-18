Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.159 -0,05 BIST ANKARA 2.162 -0,06 BIST ANTALYA 2.187 -0,32 BIST BALIKESİR 1.892 -0,48 BIST BURSA 3.318 -0,71 BIST DENIZLI 2.032 0,43 BIST ISTANBUL 1.563 0,06 BIST IZMIR 3.489 -0,18 BIST KAYSERI 11.903 0,05 BIST KOCAELI 3.812 -0,35 BIST KONYA 2.329 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 9.868 -0,94 BIST AYDIN 1.223 0,31 BIST MANISA 1.451 0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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