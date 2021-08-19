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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

19.08.2021 13:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.0850,47BIST ANKARA2.1460,15BIST ANTALYA2.165-0,01BIST BALIKESİR1.872-0,80BIST BURSA3.3070,17BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.0850,47
BIST ANKARA2.1460,15
BIST ANTALYA2.165-0,01
BIST BALIKESİR1.872-0,80
BIST BURSA3.3070,17
BIST DENIZLI1.978-1,12
BIST ISTANBUL1.550-0,30
BIST IZMIR3.429-0,45
BIST KAYSERI11.930-0,56
BIST KOCAELI3.745-0,99
BIST KONYA2.301-0,08
BIST TEKIRDAĞ9.676-1,06
BIST AYDIN1.2331,08
BIST MANISA1.4410,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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