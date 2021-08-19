Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.085
|0,47
|BIST ANKARA
|2.146
|0,15
|BIST ANTALYA
|2.165
|-0,01
|BIST BALIKESİR
|1.872
|-0,80
|BIST BURSA
|3.307
|0,17
|BIST DENIZLI
|1.978
|-1,12
|BIST ISTANBUL
|1.550
|-0,30
|BIST IZMIR
|3.429
|-0,45
|BIST KAYSERI
|11.930
|-0,56
|BIST KOCAELI
|3.745
|-0,99
|BIST KONYA
|2.301
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|9.676
|-1,06
|BIST AYDIN
|1.233
|1,08
|BIST MANISA
|1.441
|0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi