Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.085 0,47 BIST ANKARA 2.146 0,15 BIST ANTALYA 2.165 -0,01 BIST BALIKESİR 1.872 -0,80 BIST BURSA 3.307 0,17 BIST DENIZLI 1.978 -1,12 BIST ISTANBUL 1.550 -0,30 BIST IZMIR 3.429 -0,45 BIST KAYSERI 11.930 -0,56 BIST KOCAELI 3.745 -0,99 BIST KONYA 2.301 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 9.676 -1,06 BIST AYDIN 1.233 1,08 BIST MANISA 1.441 0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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