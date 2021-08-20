Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.982
|-0,53
|BIST ANKARA
|2.157
|0,10
|BIST ANTALYA
|2.164
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|1.873
|0,22
|BIST BURSA
|3.271
|-0,86
|BIST DENIZLI
|1.952
|-0,53
|BIST ISTANBUL
|1.548
|0,03
|BIST IZMIR
|3.451
|0,19
|BIST KAYSERI
|11.847
|-0,09
|BIST KOCAELI
|3.738
|-0,28
|BIST KONYA
|2.325
|0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|9.719
|-0,14
|BIST AYDIN
|1.217
|-0,63
|BIST MANISA
|1.436
|0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi