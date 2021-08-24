Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.087 0,12 BIST ANKARA 2.205 0,49 BIST ANTALYA 2.318 3,45 BIST BALIKESİR 1.892 -0,53 BIST BURSA 3.299 0,30 BIST DENIZLI 1.987 0,88 BIST ISTANBUL 1.582 0,48 BIST IZMIR 3.484 0,28 BIST KAYSERI 11.580 -1,01 BIST KOCAELI 3.771 0,78 BIST KONYA 2.281 -0,09 BIST TEKIRDAĞ 9.418 -0,43 BIST AYDIN 1.217 -0,81 BIST MANISA 1.482 -0,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde

Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü

Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü

10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor

Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

Aracının alarmının ötmesine öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü

Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi