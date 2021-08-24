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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

24.08.2021 13:29
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.0870,12BIST ANKARA2.2050,49BIST ANTALYA2.3183,45BIST BALIKESİR1.892-0,53BIST BURSA3.2990,30BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.0870,12
BIST ANKARA2.2050,49
BIST ANTALYA2.3183,45
BIST BALIKESİR1.892-0,53
BIST BURSA3.2990,30
BIST DENIZLI1.9870,88
BIST ISTANBUL1.5820,48
BIST IZMIR3.4840,28
BIST KAYSERI11.580-1,01
BIST KOCAELI3.7710,78
BIST KONYA2.281-0,09
BIST TEKIRDAĞ9.418-0,43
BIST AYDIN1.217-0,81
BIST MANISA1.482-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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