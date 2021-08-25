Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.939
|-0,99
|BIST ANKARA
|2.192
|-0,28
|BIST ANTALYA
|2.374
|2,13
|BIST BALIKESİR
|1.890
|-0,33
|BIST BURSA
|3.282
|-0,42
|BIST DENIZLI
|1.929
|-1,61
|BIST ISTANBUL
|1.576
|-0,76
|BIST IZMIR
|3.452
|-0,35
|BIST KAYSERI
|11.791
|1,23
|BIST KOCAELI
|3.740
|-0,52
|BIST KONYA
|2.266
|-0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.279
|-1,06
|BIST AYDIN
|1.212
|-0,55
|BIST MANISA
|1.462
|0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi