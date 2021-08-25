Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.939 -0,99 BIST ANKARA 2.192 -0,28 BIST ANTALYA 2.374 2,13 BIST BALIKESİR 1.890 -0,33 BIST BURSA 3.282 -0,42 BIST DENIZLI 1.929 -1,61 BIST ISTANBUL 1.576 -0,76 BIST IZMIR 3.452 -0,35 BIST KAYSERI 11.791 1,23 BIST KOCAELI 3.740 -0,52 BIST KONYA 2.266 -0,31 BIST TEKIRDAĞ 9.279 -1,06 BIST AYDIN 1.212 -0,55 BIST MANISA 1.462 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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