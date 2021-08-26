Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.810 0,31 BIST ANKARA 2.192 0,03 BIST ANTALYA 2.260 -2,31 BIST BALIKESİR 1.869 0,06 BIST BURSA 3.279 0,46 BIST DENIZLI 1.952 0,24 BIST ISTANBUL 1.576 0,58 BIST IZMIR 3.449 0,43 BIST KAYSERI 11.556 -0,15 BIST KOCAELI 3.758 0,60 BIST KONYA 2.264 1,08 BIST TEKIRDAĞ 9.251 1,03 BIST AYDIN 1.206 -0,12 BIST MANISA 1.438 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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