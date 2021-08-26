Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.810
|0,31
|BIST ANKARA
|2.192
|0,03
|BIST ANTALYA
|2.260
|-2,31
|BIST BALIKESİR
|1.869
|0,06
|BIST BURSA
|3.279
|0,46
|BIST DENIZLI
|1.952
|0,24
|BIST ISTANBUL
|1.576
|0,58
|BIST IZMIR
|3.449
|0,43
|BIST KAYSERI
|11.556
|-0,15
|BIST KOCAELI
|3.758
|0,60
|BIST KONYA
|2.264
|1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|9.251
|1,03
|BIST AYDIN
|1.206
|-0,12
|BIST MANISA
|1.438
|-0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi