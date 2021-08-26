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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26.08.2021 13:26
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.8100,31BIST ANKARA2.1920,03BIST ANTALYA2.260-2,31BIST BALIKESİR1.8690,06BIST BURSA3.2790,46BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.8100,31
BIST ANKARA2.1920,03
BIST ANTALYA2.260-2,31
BIST BALIKESİR1.8690,06
BIST BURSA3.2790,46
BIST DENIZLI1.9520,24
BIST ISTANBUL1.5760,58
BIST IZMIR3.4490,43
BIST KAYSERI11.556-0,15
BIST KOCAELI3.7580,60
BIST KONYA2.2641,08
BIST TEKIRDAĞ9.2511,03
BIST AYDIN1.206-0,12
BIST MANISA1.438-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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