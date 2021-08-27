Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.714 0,66 BIST ANKARA 2.177 0,12 BIST ANTALYA 2.241 0,01 BIST BALIKESİR 1.867 0,38 BIST BURSA 3.275 0,79 BIST DENIZLI 1.929 -0,39 BIST ISTANBUL 1.562 -0,07 BIST IZMIR 3.435 0,69 BIST KAYSERI 11.484 -0,21 BIST KOCAELI 3.705 -0,31 BIST KONYA 2.202 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 9.285 1,53 BIST AYDIN 1.209 0,77 BIST MANISA 1.425 0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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