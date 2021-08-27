Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.714
|0,66
|BIST ANKARA
|2.177
|0,12
|BIST ANTALYA
|2.241
|0,01
|BIST BALIKESİR
|1.867
|0,38
|BIST BURSA
|3.275
|0,79
|BIST DENIZLI
|1.929
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.562
|-0,07
|BIST IZMIR
|3.435
|0,69
|BIST KAYSERI
|11.484
|-0,21
|BIST KOCAELI
|3.705
|-0,31
|BIST KONYA
|2.202
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|9.285
|1,53
|BIST AYDIN
|1.209
|0,77
|BIST MANISA
|1.425
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi