Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.869
|0,93
|BIST ANKARA
|2.210
|0,98
|BIST ANTALYA
|2.262
|0,36
|BIST BALIKESİR
|1.895
|0,89
|BIST BURSA
|3.328
|0,37
|BIST DENIZLI
|1.966
|1,34
|BIST ISTANBUL
|1.581
|0,51
|BIST IZMIR
|3.463
|0,69
|BIST KAYSERI
|11.496
|-0,36
|BIST KOCAELI
|3.801
|1,43
|BIST KONYA
|2.280
|3,28
|BIST TEKIRDAĞ
|9.293
|0,57
|BIST AYDIN
|1.251
|2,02
|BIST MANISA
|1.440
|0,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi