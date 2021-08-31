Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.869 0,93 BIST ANKARA 2.210 0,98 BIST ANTALYA 2.262 0,36 BIST BALIKESİR 1.895 0,89 BIST BURSA 3.328 0,37 BIST DENIZLI 1.966 1,34 BIST ISTANBUL 1.581 0,51 BIST IZMIR 3.463 0,69 BIST KAYSERI 11.496 -0,36 BIST KOCAELI 3.801 1,43 BIST KONYA 2.280 3,28 BIST TEKIRDAĞ 9.293 0,57 BIST AYDIN 1.251 2,02 BIST MANISA 1.440 0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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