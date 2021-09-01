Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.155
|2,26
|BIST ANKARA
|2.212
|0,15
|BIST ANTALYA
|2.307
|0,32
|BIST BALIKESİR
|1.905
|0,43
|BIST BURSA
|3.399
|1,13
|BIST DENIZLI
|1.987
|0,99
|BIST ISTANBUL
|1.595
|0,59
|BIST IZMIR
|3.468
|0,78
|BIST KAYSERI
|11.628
|1,13
|BIST KOCAELI
|3.813
|0,45
|BIST KONYA
|2.247
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.451
|0,60
|BIST AYDIN
|1.260
|0,77
|BIST MANISA
|1.457
|0,80
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi