Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.194 0,85 BIST ANKARA 2.223 0,76 BIST ANTALYA 2.363 0,35 BIST BALIKESİR 1.907 0,73 BIST BURSA 3.429 0,49 BIST DENIZLI 1.981 -0,21 BIST ISTANBUL 1.597 0,24 BIST IZMIR 3.468 0,55 BIST KAYSERI 11.605 0,50 BIST KOCAELI 3.843 0,79 BIST KONYA 2.379 3,29 BIST TEKIRDAĞ 9.533 0,88 BIST AYDIN 1.251 -0,60 BIST MANISA 1.446 0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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