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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

03.09.2021 13:27
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.132-0,17BIST ANKARA2.198-0,65BIST ANTALYA2.369-0,61BIST BALIKESİR1.896-0,24BIST BURSA3.424-0,26BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.132-0,17
BIST ANKARA2.198-0,65
BIST ANTALYA2.369-0,61
BIST BALIKESİR1.896-0,24
BIST BURSA3.424-0,26
BIST DENIZLI1.961-0,61
BIST ISTANBUL1.590-0,47
BIST IZMIR3.462-0,02
BIST KAYSERI11.512-0,15
BIST KOCAELI3.852-0,25
BIST KONYA2.397-0,52
BIST TEKIRDAĞ9.402-1,18
BIST AYDIN1.238-0,31
BIST MANISA1.447-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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