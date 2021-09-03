Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.132 -0,17 BIST ANKARA 2.198 -0,65 BIST ANTALYA 2.369 -0,61 BIST BALIKESİR 1.896 -0,24 BIST BURSA 3.424 -0,26 BIST DENIZLI 1.961 -0,61 BIST ISTANBUL 1.590 -0,47 BIST IZMIR 3.462 -0,02 BIST KAYSERI 11.512 -0,15 BIST KOCAELI 3.852 -0,25 BIST KONYA 2.397 -0,52 BIST TEKIRDAĞ 9.402 -1,18 BIST AYDIN 1.238 -0,31 BIST MANISA 1.447 -0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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