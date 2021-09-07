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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

07.09.2021 13:46
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.115-0,14BIST ANKARA2.196-0,58BIST ANTALYA2.337-1,72BIST BALIKESİR1.954-0,32BIST BURSA3.5020,24BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.115-0,14
BIST ANKARA2.196-0,58
BIST ANTALYA2.337-1,72
BIST BALIKESİR1.954-0,32
BIST BURSA3.5020,24
BIST DENIZLI1.9690,63
BIST ISTANBUL1.592-0,11
BIST IZMIR3.485-0,24
BIST KAYSERI11.410-0,14
BIST KOCAELI3.8770,12
BIST KONYA2.3750,24
BIST TEKIRDAĞ9.390-0,65
BIST AYDIN1.2850,68
BIST MANISA1.464-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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