Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.784
|-0,85
|BIST ANKARA
|2.154
|-0,68
|BIST ANTALYA
|2.316
|-0,88
|BIST BALIKESİR
|1.921
|-1,43
|BIST BURSA
|3.474
|-0,31
|BIST DENIZLI
|1.914
|-1,78
|BIST ISTANBUL
|1.568
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.415
|-0,65
|BIST KAYSERI
|11.529
|1,66
|BIST KOCAELI
|3.803
|-0,72
|BIST KONYA
|2.284
|-1,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.286
|-0,31
|BIST AYDIN
|1.249
|-0,47
|BIST MANISA
|1.445
|-0,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi