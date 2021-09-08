Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.784 -0,85 BIST ANKARA 2.154 -0,68 BIST ANTALYA 2.316 -0,88 BIST BALIKESİR 1.921 -1,43 BIST BURSA 3.474 -0,31 BIST DENIZLI 1.914 -1,78 BIST ISTANBUL 1.568 -0,49 BIST IZMIR 3.415 -0,65 BIST KAYSERI 11.529 1,66 BIST KOCAELI 3.803 -0,72 BIST KONYA 2.284 -1,47 BIST TEKIRDAĞ 9.286 -0,31 BIST AYDIN 1.249 -0,47 BIST MANISA 1.445 -0,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi

Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti

Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar

Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı