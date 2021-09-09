Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.744
|0,33
|BIST ANKARA
|2.140
|0,34
|BIST ANTALYA
|2.291
|0,24
|BIST BALIKESİR
|1.936
|0,38
|BIST BURSA
|3.480
|0,45
|BIST DENIZLI
|1.890
|0,52
|BIST ISTANBUL
|1.563
|0,40
|BIST IZMIR
|3.394
|0,59
|BIST KAYSERI
|11.489
|1,19
|BIST KOCAELI
|3.794
|0,78
|BIST KONYA
|2.305
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|9.322
|1,23
|BIST AYDIN
|1.255
|1,19
|BIST MANISA
|1.439
|0,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi