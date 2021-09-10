Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.822
|-0,61
|BIST ANKARA
|2.154
|-0,14
|BIST ANTALYA
|2.267
|-1,15
|BIST BALIKESİR
|1.946
|0,31
|BIST BURSA
|3.613
|0,96
|BIST DENIZLI
|1.928
|0,37
|BIST ISTANBUL
|1.576
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.409
|0,04
|BIST KAYSERI
|11.467
|-1,15
|BIST KOCAELI
|3.851
|0,51
|BIST KONYA
|2.300
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|9.560
|1,19
|BIST AYDIN
|1.250
|-0,15
|BIST MANISA
|1.440
|-0,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi