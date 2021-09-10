Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.822 -0,61 BIST ANKARA 2.154 -0,14 BIST ANTALYA 2.267 -1,15 BIST BALIKESİR 1.946 0,31 BIST BURSA 3.613 0,96 BIST DENIZLI 1.928 0,37 BIST ISTANBUL 1.576 -0,15 BIST IZMIR 3.409 0,04 BIST KAYSERI 11.467 -1,15 BIST KOCAELI 3.851 0,51 BIST KONYA 2.300 0,01 BIST TEKIRDAĞ 9.560 1,19 BIST AYDIN 1.250 -0,15 BIST MANISA 1.440 -0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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