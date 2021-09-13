Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.883 0,78 BIST ANKARA 2.157 0,97 BIST ANTALYA 2.238 -0,59 BIST BALIKESİR 1.935 0,27 BIST BURSA 3.604 0,72 BIST DENIZLI 1.931 -0,26 BIST ISTANBUL 1.570 0,46 BIST IZMIR 3.418 0,91 BIST KAYSERI 11.499 0,58 BIST KOCAELI 3.844 0,39 BIST KONYA 2.333 1,11 BIST TEKIRDAĞ 9.511 0,39 BIST AYDIN 1.247 0,27 BIST MANISA 1.441 0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti

25 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Ayağındaki yara izi dikkat çekti

Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı

1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi

1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi

Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık