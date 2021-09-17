Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.656 -0,63 BIST ANKARA 2.091 0,03 BIST ANTALYA 2.199 1,82 BIST BALIKESİR 1.873 0,19 BIST BURSA 3.550 0,02 BIST DENIZLI 1.876 -0,68 BIST ISTANBUL 1.550 0,06 BIST IZMIR 3.384 0,59 BIST KAYSERI 11.005 -1,14 BIST KOCAELI 3.820 -0,08 BIST KONYA 2.251 0,04 BIST TEKIRDAĞ 9.578 -0,20 BIST AYDIN 1.191 -0,82 BIST MANISA 1.444 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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