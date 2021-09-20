Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.424
|-1,25
|BIST ANKARA
|2.056
|-1,70
|BIST ANTALYA
|2.155
|-1,37
|BIST BALIKESİR
|1.846
|-1,39
|BIST BURSA
|3.534
|-0,96
|BIST DENIZLI
|1.841
|-2,14
|BIST ISTANBUL
|1.532
|-1,18
|BIST IZMIR
|3.332
|-1,28
|BIST KAYSERI
|10.758
|-1,53
|BIST KOCAELI
|3.793
|-1,16
|BIST KONYA
|2.204
|-1,79
|BIST TEKIRDAĞ
|9.408
|-1,75
|BIST AYDIN
|1.186
|-1,14
|BIST MANISA
|1.419
|-1,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi