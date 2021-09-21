Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.354
|-0,08
|BIST ANKARA
|2.064
|0,13
|BIST ANTALYA
|2.149
|1,48
|BIST BALIKESİR
|1.840
|0,43
|BIST BURSA
|3.498
|-0,65
|BIST DENIZLI
|1.830
|0,19
|BIST ISTANBUL
|1.537
|0,58
|BIST IZMIR
|3.308
|0,37
|BIST KAYSERI
|10.869
|0,95
|BIST KOCAELI
|3.804
|0,43
|BIST KONYA
|2.194
|0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|9.191
|-0,31
|BIST AYDIN
|1.176
|0,34
|BIST MANISA
|1.424
|0,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi