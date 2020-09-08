Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 3.776 -1,06 BIST SINAİ 1.570 -0,35 BIST GIDA, İÇECEK 1.587 -0,58 BIST TEKSTIL, DERİ 629 0,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.198 0,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.223 -0,37 BIST TAŞ, TOPRAK 1.188 -0,36 BIST METAL ANA 2.659 -0,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.121 -0,36 BIST MADENCİLİK 1.206 -0,26 BIST HİZMETLER 1.008 0,00 BIST ELEKTRİK 62 -0,03 BIST ULAŞTIRMA 1.281 0,01 BIST TURİZM 192 -0,81 BIST TİCARET 3.153 -0,30 BIST İLETİŞİM 368 -1,07 BIST SPOR 1.210 9,43 BIST İNŞAAT 1.268 0,00 BIST MALİ 1.133 -0,35 BIST BANKA 1.106 -0,36 BIST SİGORTA 5.159 0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 930 0,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 932 -0,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 499 0,40 BIST TEKNOLOJİ 1.662 0,08 BIST BİLİŞİM 579 0,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 947 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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