Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.776
|-1,06
|BIST SINAİ
|1.570
|-0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.587
|-0,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|629
|0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.198
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.223
|-0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.188
|-0,36
|BIST METAL ANA
|2.659
|-0,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.121
|-0,36
|BIST MADENCİLİK
|1.206
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|1.008
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|62
|-0,03
|BIST ULAŞTIRMA
|1.281
|0,01
|BIST TURİZM
|192
|-0,81
|BIST TİCARET
|3.153
|-0,30
|BIST İLETİŞİM
|368
|-1,07
|BIST SPOR
|1.210
|9,43
|BIST İNŞAAT
|1.268
|0,00
|BIST MALİ
|1.133
|-0,35
|BIST BANKA
|1.106
|-0,36
|BIST SİGORTA
|5.159
|0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|930
|0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|932
|-0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|499
|0,40
|BIST TEKNOLOJİ
|1.662
|0,08
|BIST BİLİŞİM
|579
|0,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|947
|1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi