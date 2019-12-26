Günün ilk yarısından değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısından değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,86...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,86 0,90 -4,44
Koza Madencilik 10,41 10,53 -1,14
İpek Doğal Enerji 8,13 8,22 -1,09
İttifak Holding 3,91 3,95 -1,01
İhlas Gayrimenkul 1,12 1,13 -0,88
Zorlu Enerji 1,72 1,73 -0,58
Çelebi 112,90 113,50 -0,53
Şişe Cam 5,36 5,37 -0,19
Fenerbahçe Futbol 15,46 15,47 -0,06
Göltaş Çimento 17,48 17,49 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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