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Günün ilk yarısından değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,86...
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,86
|0,90
|-4,44
| Koza Madencilik
|10,41
|10,53
|-1,14
|İpek Doğal Enerji
|8,13
|8,22
|-1,09
|İttifak Holding
|3,91
|3,95
|-1,01
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|1,13
|-0,88
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,73
|-0,58
|Çelebi
|112,90
|113,50
|-0,53
|Şişe Cam
|5,36
|5,37
|-0,19
| Fenerbahçe Futbol
|15,46
|15,47
|-0,06
|Göltaş Çimento
|17,48
|17,49
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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