Günün kahramanı... Tramvayın altına giren kediyi son anda fark ederek kurtardı - Son Dakika

Günün kahramanı... Tramvayın altına giren kediyi son anda fark ederek kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nde yaramaz kedi, durakta bekleyen tramvayın altına girdi. Kediyi fark eden güvenlik görevlisi, hareket etmek üzere olan tramvayı son anda uyararak kedinin hayatını kunrtardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Milli İrade Meydanında bulunan tramvay durağında meydana geldi. Durakta yolcu alan ve indiren tramvayın altına kedi girdi. Kediyi fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, kapıları kapanan ve hareket etmekte olan tramvayın sürücüsünü hemen telsizle uyardı. Elini tramvayın altına sokan güvenlik görevlisi kediyi bulunduğu yerden çıkartarak tekrar perona saldı.

O anlar güvenlik kamerasında

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yaramaz kedinin, peron ile tramvay arasındaki boşluktan girdiği görülüyor. Durumu fark eden güvenlik görevlisi, hemen telsizden anons ederek kediye doğru koşuyor. Elini sokan güvenlik görevlisi, kediyi ezilmekten son anda kurtarıyor.

Güvenlik görevlisi o anları anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park'ta görev yapmakta olduğunu ifade eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, "Ara vagona bir kedi girdi. Bende hemen kurtardım. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın'ın hassasiyetini zaten biliyoruz. Hangi görevde olursa olsun, bizde hassas davranıyoruz. Göreve başlarken tüm eğitimlerimizi aldık. Hayvan konularında tam teşekküllü eğitim aldık. 19 yıldır spor ile uğraşıyorum. Tramvayın alt kısmına girdi. Bir anda görerek refleks gösterdim. Hemen vatman ile irtibata geçtim, tramvayı durdurdum. O bizim için çok önemliydi. Görevimden ziyade bu bir vicdan meselesi. Kurtardıktan sonra tramvayın gidişi bekledim. Onun sağlığı bizim için çok önemli" dedi.