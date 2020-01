Günün öne çıkan spor haberleri

Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor

"Bir an önce maçların başlamasını bekliyoruz"

"Sivas spor ve Trabzonspor maçları şampiyonluk şansımızı belirler"

"Mağlup olunca hep savunma ve kaleciler suçludur"

"Sivasspor ilk yarının en iyi takımı"

"Sosa'nın dedikleri çıktı, beni kandırmadı"

"3 sebepten ikisi var ama VAR'a gidilmiyor"

"Futbol hayatımda hiç bu kadar sakatlanmadım"

"Abdullah Avcı'yı ilk zamanlar tam anlayamadık"

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN/ ANTALYA - Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ligin 2'nci yarısına çok iyi hazırlandıklarını ve bir an önce maçların başlamasını istediklerini söyleyen Ruiz, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk şanslarını belirlemede çok önemli olacağını ifade etti.

VAR sistemini de değerlendiren İspanyol stoper, "VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor" ifadesini kullandı. İlk yarıdaki en çok puan kaybettikleri ilk 6 haftada Abdullah Avcı'yı tam anlayamadıkları için kötü sonuçların geldiğini belirten Victor Ruiz, kendisine karşı oynayan oyunculardan kurduğu en iyi onbirde Barcelona hayranlığını açıkça gösterdi.

"BİR AN ÖNCE MAÇLARIN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

İkinci devreye iyi hazırlandıklarını söyleyen Ruiz, "İlk yarıda saha içerisinde uygulamaya çalıştığımız şeyleri ikinci yarı daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Bir an önce resmi maçların başlamasını bekliyoruz. O maçlarda iyi performans göstermek istiyoruz" dedi.

"SİVASSPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARI ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZI BELİRLER"

Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk için önemli kriter olacağını ifade eden tecrübeli stoper, "Kötü başladık ama sonrasında 6-7 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bu seri sayesinde şampiyonluk şansımız devam ediyor. Şampiyonluk şansımız mevcut. Hedefe kitlenmemiz lazım. Ligin ikinci yarısının başında Sivasspor ve Trabzonspor gibi güçlü takımlarla oynayacağız. Bu takımlarla oynayacağımız maçlar şampiyonlukta ne kadar iddialı olup olmayacağımızı gösterecek. Hazır olmamız ve ikinci yarıya iyi başlamamız lazım" diye konuştu.

"MAĞLUP OLUNCA HEP SAVUNMA VE KALECİLER SUÇLUDUR"

Victor Ruiz, genelde galip gelindiğinde hücum, mağlup olunduğunda defans ve kalecilerin sorumlu tutulmasıyla ilgili de, "Futbol aslında böyle bir şey, sadece Beşiktaş'ta ve Türkiye'de değil, her yerde böyle. Takım kaybettiği zaman en büyük sorumluluk kaleci ve defans oyuncularındadır. Kazandığında da hücum oyuncuları ve golcüler iyidir" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR İLK YARININ EN İYİ TAKIMI"

Sivasspor ile oynayacakları maç ve Sivas'ın genel durumunu da değerlendiren Ruiz, "Sivas çok iyi bir ilk yarı çıkardı, en az kaybeden ve en çok puan toplayan takım. İlk yarının en iyi takımı. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Kim kazanırsa kazansın şampiyon olmayacak. Daha önümüzde 16 maç daha var. Ama bizim için çok önemli bir maç olduğu kesin. Sivasspor'u tabii ki biliyordum. Her ligde bu tarz çıkışlar gösteren, sürpriz şekilde çıkan takımlar mevcut. Türkiye'deki üç büyüklerin her zaman şampiyonluğun adayı olduğunu biliyordum. Sivas'ın çıkışı normal. Her ligde olan, daha alt seviyede olan takımların çıkışlarından bir tanesi" şeklinde konuştu.

"SOSA'NIN DEDİKLERİ ÇIKTI, BENİ KANDIRMADI"

Türkiye ve Beşiktaş için karar verirken Sosa ve Soldado'dan bilgi aldığını söyleyen Victor Ruiz, "Şartların oluşumuna, gelişimine bağlı bir olay. Villarreal'de en son 5 sene oynadım. Bir kulüpte oynama açısından ortalamanın üstünde bir süre. Şu an o kadar uzun olmuyor. Kendi durumunuz, kulübün durumu, ailenizin oraya alışıp alışmadığı gibi sebepler olabiliyor. Mehmet Topal ve Enes'le gelirken konuşmadım. Enes ile konuşabilirdim ama o dönem Valencia'daydı. O'na ekstra bir durum da yüklemek istemedim. O anki yanlış anlaşılmadan kaçınmak için de konuşmadım, tam olarak bilemiyorum, hatırlayamıyorum. Napoli'de Sosa ile birlikte oynamıştım, onunla konuştum gelmeden önce, kulüp ve ülke hakkında bilgi aldım. Burada oynamasa da Soldado ile konuştum ve bilgi aldım. Hepsi güzel şeyler söyledi. Özellikle Sosa burada oynadığı için onun söyledikleri önemliydi, kulüp çalışanları ve kulüple ilgili beni bilgilendirdi. Dediği gibi de çıktı, kandırmadı beni yani" dedi.

"VAR, HAKEME YARDIMCI OLSUN DİYE GETİRİLDİ AMA İŞLER ÖYLE GİTMİYOR"

İspanyol oyuncu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili ise şunları söyledi;

"Her ligin iyi ve kötü yanları var. Bence bir lig diğer liglerden kötü veya iyi değil, sadece biraz farklılıklar var. Bizim oyuncular olarak bunu anlamamız ve oynadığımız ligin iyi ve kötü yanlarına alışmamız lazım. Bizim görevimiz bir an önce adapte olup, orada başarılı olmak. Bizim gerçeklerimiz budur. VAR karışık bir sistem. Sahadaki hakeme yardımcı olabilmek için getirildi ama işler pek öyle gitmiyor."

"3 SEBEPTEN İKİSİ VAR AMA VAR'A GİDİLMİYOR"

Beşiktaşlı futbolcu, Fenerbahçe maçında Serdar Aziz ve Vida'nın pozisyonuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "İspanya, İngiltere ve İtalya Ligi'ni yakından takip ediyorum. Özellikle gördüğüm kadarıyla İspanya ve Türkiye'de daha fazla tartışmalar yaşanıyor. Orta hakem 3 sebepten VAR'a gidebiliyor. Bazen bakıyorsunuz o üç sebepten en az ikisi var ama gidilmiyor. Benim gibi bir çok futbolcu, taraftar bunları anlamaya çalışıyor. Üzerinde çalışılması gereken bir sistem, umarım ilerleyen zamanda bunu daha da geliştirebilirler. Ben yedek kulübesinde olduğum için çok iyi göremedim, ama sonradan televizyondan baktığım zaman penaltı olduğunu gördük. Özellikle kameralar ceza sahası içerisinde o pozisyon içerisindeki oyunculara odaklanıyor. Yavaş oynatıldığı zaman birçok pozisyon penaltı olmasa da penaltıymış gibi gözükebiliyor. Aynı zamanda kırmızı kart pozisyonlarında da yavaş oynatıldığında çok farklı şeyler çıkabiliyor. Her şeyin üzerinde durursanız muhakkak bir şeyler çıkarabilirsiniz. İşin içinde ikilem de var. Yavaş çekimde birçok şey çıkarabilirsiniz" diye konuştu.

"FUTBOL HAYATIMDA HİÇ BU KADAR SAKATLANMADIM"

İlk kez bu kadar çok sakatlık yaşadığını ve bunu çözmeye çalıştığını söyleyen Victor Ruiz, "Profesyonel futbola başladığım günden itibaren hiçbir ligin ilk yarısında üç kez sakatlık yaşamadım, ilk yarıda ise üç tane farklı farklı sakatlık yaşadım. Ben de bunu çözmeye çalışıyorum. Biz vücudumuzla ekmeğimizi kazanan insanlarız. Vücudunuzla her gün sıkı çalıştığınızda başınıza sakatlıklar gelebiliyor. Umarım bu sakatlıklar devam etmez" temennisinde bulundu.

"ABDULLAH AVCI'YI İLK ZAMANLAR TAM ANLAYAMADIK"

Victor Ruiz, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile ilgili olarak da, "Geldiğim günden itibaren hoca ile devamlı iletişim halindeyiz. Hocanın dediklerini sürekli yapmaya çalışıyoruz. Belki ligin ilk yarısındaki kazanamadığımız maçlarda hocanın istediklerini tam olarak anlayamadık. Sonradan taşlar yerine oturdukça hocanın bizden ne istediğini, ne yapmak istediğini daha iyi anladık. Hoca topun bizde kalmasını, oyuna ve topa hükmetmemizi istiyor. Bizim de büyük takım oyuncuları olarak bu hoşumuza gidiyor, çünkü büyük takım oyuncusu hiçbir zaman topun peşinden koşmak istemez. Top kendisinde kalsın ister, hocamız da bunu istiyor, hücum yapalım, futbolun güzelliklerini ortaya koyalım istiyor. Biz de O'nun dediklerini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN İYİ ONBİRİNİN 9'U BARCELONA'DAN

Bu arada Victor Ruiz, DHA'ya verdiği röportajın sonunda İspanya'da oynadığı dönemde kendisine karşı oynayan oyunculardan kurduğu onbire 9 Barcelonalı oyuncu yazarken, Real Madrid'ten sadece Xabi Alonso ve Cristiano Ronaldo'yu yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Victor Ruiz ile özel röportaj

Victor Ruiz'in en iyi onbiri yazması

Detaylar

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112038

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112039

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112040

=============================================================

Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar

"Ligde iyi bir ilk devre oynadık"

"Galatasaray'a karşı ligin ilk maçında galip gelmek güzeldi"

"Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

"Bu sezon son yılların en güzel ligi olacak"

Yusuf Yazıcı'nın kendisini geliştirip bir kademe daha atlaması lazım"

"Yusuf'un daha büyük bir camiaya gidebileceğini düşünüyordum"

"Ülke olarak futbola sevdalıyız"

"Milli takım çok başarılı olacak"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık KEMAL KILINÇ/ ANTALYA, - Yukatel Denizlispor'un yıldız futbolcusu Olcay Şahan, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un performansına dikkat çekerek, "Aslında Sivas benim için çok da mucize bir şey başarmadı. Bu sezon için bakarsak şu an orada olmayı da hak ediyorlar" dedi.

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un deneyimli orta sahası Olcay Şahan, ligin ilk yarısından milli takıma, ikinci yarı hedeflerinden ligdeki şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"LİGDE İYİ BİR İLK DEVRE OYNADIK"

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra dönen Denizlispor'da sezona iyi bir lig başlangıç yaptıklarını belirten Şahan, "Tabii ki uzun zamandır Süper Lig'de oynamayan bir camia olarak ilk maçta Galatasaray'a karşı taraftarların önünde galip gelmek güzel ama tek maça bakmamak lazım, uzun bir süreç. İlk yarıyı özet geçersek, ben iyi bir ilk yarı oynadığımızı düşünüyorum. Futbolda hep düşüşler, çıkışlar vardır ve hocamızın geldiği günden itibaren olan tabloya bakarsak puan açısından ligin üst taraflarındayız. O yüzden güzel bir süreçti. Şimdi hazırlık dönemindeyiz, 2'nci yarıya hazırlanıyoruz. Ona da çok iyi hazırlanıp ilk yarıyı kapattığımız gibi 2'nci yarının başlangıcında da bunu galibiyetlerle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"LİGİN İKİNCİ YARISINA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Her futbolcunun her zaman forma giymekten yana olduğunu dile getiren Olcay Şahan, "Tabii ki bir futbolcu her zaman maçta olmak ister, 2-3 hafta maç olmadığı zaman kimse rahat olmuyor. O yüzden aslında üst üste gelmesi güzel bir şey, sürekli maç oynayacağız. Maçlarımız da güzel, güzel maçlarla başlıyoruz. Trabzon, Galatasaray, Trabzon, Antalya ve Göztepe. 2'nci yarının ilk ayı bizim için çok önemli bir süreç çünkü kupada devam etmek istiyoruz, lige iyi başlamak istiyoruz ve direkt bire bir olan rakiplerimiz Antalya, Göztepe gibi takımlara karşı da galip gelip puan açısından arkayı komple arkada bırakmak ve hedefimizi yukarı doğru bağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SİVASSPOR'UN YAPTIĞI MUCİZE DEĞİL, HAK EDİYORLAR"

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un iyi bir performans sergilediğine vurgu yapan Şahan, "Aslında Sivas benim için çok da mucize bir şey başarmadı. Bu sezon için bakarsak şu an orada olmayı da hak ediyorlar. Ama şunu da unutmamak lazım; Sivasspor'un takımında oluşan kadro yıllarca beraber oynamış oyuncular. Yerlilere bakarsak orada ilk 11'de 6-7 yerli oynuyor. Hepsi yıllardır orada oynayan futbolcular ve bunun yanına güzel takviyeler yapıp ilk yarıda başarı elde ettiler. 2'nci yarısı o yüzden daha da güzel olacağını düşünüyorum çünkü Sivas'ın arkasında bulunan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş hepsi transferler yapacaktır. ve bizi çok güzel bir ikinci yarı bekliyor. Üst kademede de heyecanlı olacaktır ve son haftaya kadar o heyecan devam edecektir. Şunu da söyleyebiliriz ki alt taraftakiler de takviye yapacak, orada da heyecanlı bir süreç olacaktır. Ligin ikinci yarısının Türkiye'de son yılların en güzel ligi olacağını düşünüyorum çünkü her şey kıran kırana geçecek. O yüzden güzel olacak" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK FUTBOLA SEVDALIYIZ"

Avrupa'da oynayan genç Türk oyuncuların sayısının artmasını da değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Türk oyuncuların Avrupa'da oynaması tabii ki gurur verici. Ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm, Türkiye'ye geldiğim dönemde Avrupa'da çok futbolcumuz yoktu ama şimdi bakarsak inanılmaz sayıda futbolcumuz var. Sadece buradan gidenler değil orada büyüyenleri de dile getirebiliriz, Kaan var, Kenan var, Ahmed Kutucu var, çok oyuncumuz var Avrupa'da oynayan. Bunun gelecek yıllarda daha da fazla olacağına inanıyorum, görüntü o yolda gidiyor. Gerçekten ülke olarak futbola sevdalıyız, çok seviyoruz, o yüzden de yetenek Türkiye'de çok bulunuyor. Bundan dolayı daha da çok olacağına inanıyorum, Trabzon'daki gençlere bakarsak onların yolu nereye gider onu ben söyleyemem, bilemem çünkü sonuçta onların performansı da önemli, o anki duruma da bakmak lazım. Mesela ben Yusuf'un daha büyük bir camiaya gidebileceğini düşünüyordum ama maddi olarak teklifi yapan Fransa'nın Lille köklü takımı oldu ve orayı tercih etti. Onun açısından da iyi olduğunu düşünüyorum çünkü orada kendini geliştirip bir kademe daha atlaması lazım. Diğer genç oyuncular için de aynı düşüncedeyim. Sonuçta futbolcunun Türkiye'de oynayıp da Avrupa'da direkt büyük bir camiaya değil önce kendini geliştirebileceği bir camiaya gitmesi lazım. Hepsi doğru yolda, zaten artık futbolda herkes çok iyi yönlendirilebiliyor. O yüzden onların da doğru tercihleri yapacaklarından eminim."

"MİLLİ TAKIM ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın daha da büyük başarılara ulaşacağına inandığını belirten Olcay Şahan, "Genç demeyelim tecrübeli diyelim; yaş olarak gençler ama artık öyle bir zamanda yaşıyoruz, futbol oynuyoruz ki benim gözümde genç 17-18 yaşındaki futbolculardır. 20'nin üzerindeki futbolcular genç sayılmaz. Mesela Çağlar ve Merih yaş olarak gençler ama futbollarına ve oynadıkları kulüplere bakarsak tecrübe kazanmış futbolcular ve kazanıyorlar da. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık ve bu jenerasyon uzun yıllar devam edecektir. Başlarında da çok iyi tanıdığım bir hocam var, Şenol hoca. Çok da başarılı olacaklarına inanıyorum, Avrupa Şampiyonası'na da sırf gitmek için gitmediler, hak ederek gittiler. Orada da çok büyük bir rol oynayacaklarına ve gruptan çıkacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olcay Şahan'ın açıklamaları

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112044

=============================================================

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı vermeden devam etmek isterim

"Keşke Fenerbahçe'den Sion'a kiralık gitmeseydim"

"Lige inanılmaz bir seriyle başladık"

"Süper Lig, gerçekten zor bir lig"

"İlk yarı kötü geçince komanda eğitimine gittik"

"Samet hoca Beşiktaş'ta olsa oraya gidebilirdim"

"Cengiz'e şans geldi, o da aldı götürdü"

"Alanya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep Erol Bulut'tur"

"Türkiye'de oyunculara çok fazla yardım ediliyor"

"Geçen sene Fenerbahçe'de kalmak istiyordum"

"Roma'da çok iyi bir oyuncu grubuna denk geldim"

"Ozan doğrularının üstüne gitti"

"Alex'in yeri farklıdır"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Namık Kemal KILINÇ / BELEK (Antalya), - Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan, oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını belirterek, "Tempomu kazandım. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un oyuncusu Salih Uçan, turuncu-lacivertli ekibin Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürdüğü devre arası hazırlık kampında birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Salih Uçan, "Günde çift antrenman, hazırlık maçları oluyor. Hem fitness olarak hem de saha kondisyonu anlamında Erol hoca ve ekibi gayet iyi çalıştırıyor. Ancak en önemlisi kampı sakatlık, kaza, bela olmadan tam takım halinde bitirebilmek" diye konuştu.

"LİGE İNANILMAZ BİR SERİYLE BAŞLADIK"

Sezona iyi başladıklarını vurgulayan deneyimli orta saha, "Lige inanılmaz bir seriyle başladık. Daha sonra 6-7 maçlık bir kötü serimiz oldu. İlk 8 haftada liderdik. Daha sonrasında mağlubiyetler oldu. Ancak sonunda da iyi bitirdik. Alanyaspor, son 2-3 senedir ligin ilk yarısını bu kadar yüksek puanla kapatmamıştı. İlk yarıyı 29 puanda tamamladık. Ligin ilk maçında Kayserispor karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra asist yapmıştım. Benim açımdan da iyi başlamıştı, daha sonra menisküsten bir sakatlık yaşadım. Yaklaşık 25 gün, 3-4 maç kaçırdım. Antrenmanda sakatlandım, dizimi çime vurmuştum. Sakatlıktan döndükten sonra sona doğru hem kupada hem de ligde oynamaya, asistler yapmaya başladım. İlk yarıyı iyi kapattım diyebilirim" şeklinde konuştu.

"FORMAYI VERMEDEN DEVAM ETMEK İSTERİM"

İkinci yarının daha zor geçeceğini belirten Salih, "Takımlar yaz aylarında transferler yapıyorlar. Ocak ayında da eksik mevkilerine oyuncu alıyorlar. Alanyaspor ile iyi bir ilk yarı geçirdik. Takımlar ikinci yarıda da bize karşı önlem alacaklardır. İkinci yarı yüzde 100 daha zor olacak. Takımlar izlenimler yapıyor. Diğer takımların hangi yönleri kuvvetliyse o bölgelere önlem alıyorlar. İkinci yarı zor geçecektir. Ben de ilk yarıyı formayı kazanarak kapattım. İkinci yarıda da formayı vermeden devam etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMA İNANIYORUM"

Oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Salih Uçan, şunları kaydetti:

"Denizlispor maçıydı sanırım, 80'inci dakikada oyundan çıkmıştım. 10 bin metreye yakın koşmuşum. Analiz hocamız geldi maçtan sonra, 'Salih maçı tamamlasaydın, en çok koşan sen olacaktın' dedi. Tempomu kazandım. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum."

"SÜPER LİG, GERÇEKTEN ZOR BİR LİG"

Süper Lig'in yurt dışından çok kolay göründüğünü ancak buna katılmadığını söyleyen Salih Uçan şunları dedi:

"Yurt dışında Türkiye, biraz Arabistan ligi gibi, '30 yaşından sonra gelirim' diye düşünülen bir yer olarak gözüküyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Süper Lig, gerçekten zor bir yer. Savaşman gereken, çata çat mücadelelerin olduğu bir lig. Ancak İtalya daha zorlu, daha tempoluydu diyebilirim. İsviçre ligi ise apayrı bir yer. Hem kalite hem de temponun çok fazla olmadığı bir lig."

"İLK YARI KÖTÜ GEÇİNCE KOMANDA EĞİTİMİNE GİTTİK"

Sion'da forma giydiği dönemde devre arası kampı için komanda eğitimine gittiklerini anlatan Salih Uçan, "Orada 10 takım vardı. Bir de çok genç bir takımla oynuyorduk. Sağ bek 20, stoperler 18,19 yaşındaydı. İsviçre'de çok ciddi bir devre arası var. 55 günlük bir ara veriyorlar. Bunun yaklaşık 20 günü izin oluyor. Başkan gelip, 'İlk yarıyı iyi bitiremezseniz, size güzel bir sürprizim var, Fransa'da bir dağa sizi komando eğitimine yollayacağım' dedi. Biz şaka sandık. Tabii biz ligi kötü bir yerde bitirdik. 15 gün izin verdiler, sonra bir geldik biz kampa gideceğiz diye beklerken otobüse binip dağa gittik" diye konuştu.

"SAMET HOCA BEŞİKTAŞ'TA OLSA, ORAYA GİDEBİLİRDİM"

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce Bucaspor'da kendisini A takım kadrosuna alan teknik direktör Samet Aybaba, o dönem Beşiktaş'ın başında olsa tercihini siyah-beyazlılardan yana kullanabileceğini söyleyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "O zaman Bucaspor'un inanılmaz bir borcu vardı. Süper Lig'den bir alt lige düşmüşlerdi. 'Ne kadar para bulursak bizim için o kadar iyi' diye düşünüyorlardı. Beni o zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rubin Kazan istemişti. Rubin Kazan ciddi bir para vermişti. Başkan gelip bana, 'Seni Rusya'ya satacağım, çok iyi para veriyorlar Salih' dedi. 'Başkanım ben milli takımlarla Rusya'ya gittim, orası çok soğuk, yeme-içme zor, ben Rusya'ya gitmek istemiyorum, sakın beni Rusya'ya göndermeyin' dedim. O zaman Beşiktaş'ın da feda dönemiydi. Finansal problemler vardı. 1.5 milyon Euro'ya çıkmışlardı ancak 15, 20 çeke falan bölmüşlerdi. Buca'nın da paraya ihtiyacı var. Fenerbahçe de daha az sürede parayı ödemiş, böylece Fenerbahçe'ye gitmiştim. Bucaspor'da bana formayı ilk veren Samet Aybaba'ydı. Altyapıdayken bir maç izlemiş, 'Bu çocuğu istiyorum' deyip, beni A takıma çıkarmıştı. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Samet hoca Beşiktaş'ın başına geçti. Samet hoca, 'Salih tüh kaçırdım seni, ben olsam Beşiktaş'a gelirdin' dedi. 'Hocam kısmet değilmiş' dedim. Samet Aybaba Fenerbahçe'yle anlaşmadan önce Beşiktaş'ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebilirdim. Çünkü bana takımda formayı veren Samet hocaydı. Onun için Beşiktaş'ı tercih edebilirdim" şeklinde konuştu.

"CENGİZ'E ŞANS GELDİ, O DA ALDI GÖTÜRDÜ"

Kendisinin de bir dönem formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Roma ile şu anda Cengiz Ünder'in oynadığı Roma takımı arasında fark olduğunu dile getiren Salih Uçan, şunları kaydetti:

"Benim zamanımda Roma'nın başında Rudi Garcia vardı. Benim zamanımda oyuncu grubu inanılmazdı. İsimleri çok fazla saymaya gerek yok. Totti oradaydı ve skor ne olursa olsun Totti oyuna giriyordu. Oyuna atamadık kendimizi. Ben döndüm, aradan 2-3 sene geçti. Cengiz oraya gitti, daha farklı bir oyuncu grubunun içine, farklı bir hocayla gitti. Cengiz'in hocası her oyuncuya şans verdi. Gençleri seven de bir hocaya denk geldi. Cengiz'e şans verdi, Cengiz de o şansı aldı, götürdü. Şimdi Merih kardeşim mesela. 3 sene önce Merih'i kimse tanımıyorken, 3 sene sonra Merih en iyi 1-2 takımından birisi diyebileceğimiz bir yerde ilk 11 oynuyor. O da tutturdu, götürüyor. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin diyorum."

"KEŞKE FENERBAHÇE'DEN SİON'A KİRALIK GİTMESEYDİM"

Kariyerinde birçok kırılma noktası olduğunu söyleyen Salih Uçan şöyle konuştu:

"En başa döneyim; mesela Rubin Kazan'a gitsem ne olurdu? Bir anda Rusya'da bulabilirdim kendimi. Başkana 'Tamam' desem ve Rusya'ya satsa neler yaşanacaktı, kim bilir. ya da Beşiktaş'a gitseydim veya Roma bana 10 milyon Euro verdiğinde 4 yıllık sözleşme imzalayacaktım, kiralık gitmemiş olacaktım. Benim keşke dediğim iki yer var. Keşke Fenerbahçe'den Sion'a kiralık gitmeseydim. Çünkü kalsaydım ben oynayacağıma inanıyordum. Bir anda Sion'a sürüklendim gibi bir şey oldu."

"ALANYA'YI TERCİH ETMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEP EROL BULUT"

Alanyaspor'u başkan Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut nedeniyle tercih ettiğini belirten Salih Uçan, "Erol hoca ille bir görüşme gerçekleştirmiştik. Beni Alanya'ya çağırmıştı. O zaman da transfer teklifleri vardı. Erol hoca, 'Salih bir Alanya'ya gel' dedi. Öncesinde bir konuştuk sonrasında zaten imzalar atıldı. Alanya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep Erol Bulut diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OYUNCULARA ÇOK FAZLA YARDIM EDİLİYOR"

Türkiye'deki kulüplerde oyunculara çok fazla yardım edildiğini vurgulayan Salih Uçan, "Yani yurt dışında bir işin varsa kendin halledeceksin. Örneğin ben Roma'da sakatlandığımda hastanenin konumunu attılar, 'Salih gidip MR'ını çektir' dediler. Türkiye'de böyle bir şey yok. Burada fizyoterapistini, masörünü veriyorlar, onlarla gidiyorsun. Başında bekliyorlar. Geçen sene de ben kendim hallettim. Roma'da bile zorlaya zorlaya kendin hallediyorsun işlerini" dedi.

"BEN GEÇEN SENE FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYORDUM"

Geçen sezonun Empoli'ye transfer oluşu hakkında da açıklamalar yapan ve o dönemde Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini belirten Salih Uçan, şunları söyledi:

"Ben geçen sene de Fenerbahçe'de kalmak istiyordum. Geçen sene Empoli'nin başında ben Roma'ya transfer olduğumda yardımcı hocalardan birisi vardı. O, Empoli ile anlaşınca benim durumu soruyor. Ben kalmak istediğimi, tekrardan gitmek istemediğimi söyledim. Ama Comolli, 'Gidip oynasan senin için daha iyi olur' dedi. 'Sen git daha fazla oyna, biz orta sahaya transfer yapacağız' dedi. Öyle olunca gitmek zorunda kaldım. Empoli ile görüşürken antrenmanda bileğimi burktum. Bağlarım zedelendi. Yaz dönemi ki çok önemli ben yaklaşık 20 gün antrenman yapamadım. Sezon başı kampını yiyemedim. Öyle gittim Empoli'ye. Kamp dönemini iyi geçiremedim, sakatlığım oldu. 1 sene önce şampiyon olmuşlar, belli, oturmuş bir kadro var. O kadronun içine girmek de kolay olmadı. Orta sahada da Bennacer olsun, Krunic olsun onlar da şimdi Milan'a transfer oldular. Kaliteli oyunculardı. Onların seviyesine gelmek biraz zaman aldı. Tam ben oynamaya başladım, ilk maçımda girdim gol attım, Juventus'a, Napoli'ye karşı oynadım. O ara beni Empoli'ye çağıran hoca kovuldu. Tam ben formayı aldım, yeni hoca geldi, eski kadroyu seçti. Yeni hocadan sonra ben forma yüzünü unuttum. 5-6 hafta beni hiç oynatmadı. Sonra eski hoca geldi, tekrardan oynamaya devam ettim. Öyle böyle geçirdik geçen sezonu."

"ROMA'DA ÇOK İYİ BİR OYUNCU GRUBUNA DENK GELDİM"

Roma'ya transfer olduğunda iyi bir kadronun içine gittiğini belirten Salih, "Muhammed Salah, Gervinho, Ljajic hepsi vardı. Dzeko, Totti vardı. Herkes vardı, çok iyi bir oyuncu grubuna denk geldim yani. İyi arkadaşlıklarım oldu" dedi.

"OZAN DOĞRULARININ ÜSTÜNE GİTTİ"

Alanyaspor'da gösterdiği başarıyla Fenerbahçe'ye dönen ve gösterdiği performansla büyük alkış alan Ozan Tufan ile kendisinin durumunun aynı olmadığına dikkat çeken Salih Uçan, "Ozan'da şöyle bir şey oldu; Ozan kiralıktı. Alanya'ya geldiğinde sıfır maç oynasaydı da Fenerbahçe'ye geri dönecekti. Ozan'ın doğruları, hataları vardı. Hatalarını bırakıp, doğruların üstüne gitti. Sergen hoca da açıklamalarında Ozan'ı kazanmaya çalıştıklarını söylüyordu. Ozan da demek ki hocanın söylediklerini iyi yaptı. İyi bir performans sergiledi, milli takıma gitti. Daha sonra da Ersun hoca güvendi, formayı verdi. 'Benim bunları yapmam gerekiyor' dedi ve yaptı. Kendini çok iyi bir yere getirdi. Yeni bir sözleşme de yaptı. Hayırlısı olsun, kaptanlığı da aldı. İnşallah devam ettirir. Benim şimdi Alanya ile kontratım var. Sezon sonu bir yere gideceğim diye bir şey yok. Ama teklif olur, oturup konuşulur. Sadece 3 büyükler değil, yurt dışı da olabilir. Her şeyin hayırlısı" şeklinde konuştu.

"ALEX'İN YERİ AYRIDIR"

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Alex de Souza'nın yerinin kendisi için farklı olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Alex ile çok fazla birlikte olamadık. Yaklaşık 4,5 ay birlikteydik. Ona rağmen aramız iyiydi. İlk gol attığımda tweet falan atmıştı. Yeri ayrıdır ama daha fazla uzun süre, 1-2 sene falan kalsaydım benim için daha farklı olurdu" ifadelerini kullandı.

SALİH UÇAN'IN 11'İ

Röportajın sonunda, birlikte görev aldığı oyunculardan bir 11 kurmasını istediğimiz Salih Uçan, kadrosunda şu futbolculara yer verdi: "Szczeny - Maicon, Martin Skrtel, Manolas, Asley Cole - Emre Belözoğlu, Pjanic - Mohamed Salah, Totti - Edin Dzeko, Alex de Souza."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salih Uçan'ın açıklamaları

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112037

=============================================================

71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Hayrettin Sönmez: Rekoru kırdığım için mutluyum

100 kilogram ağırlığı, Shoulder Press ekipmanı ile 45 saniyede 88 defa kaldırmayı başardı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Bakırköy Prime Fitness Spor Kulübü sporcularından Hayrettin Sönmez, tarihi bir performans göstererek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Kaldırdığı ağırlıklar sayesinde kırdığı rekorlar ile gençlere rol model olan ve gençlere adeta taş çıkartan 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 100 kilogram ağırlığı, Shoulder Press ekipmanı ile 45 saniyede 88 defa kaldırmayı başardı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sönmez, tarihe geçen rekor performansını hakem Namık Eken ve Türkiye Dünya Rekorlar Derneği As Başkanı Ufuk Güngör eşliğinde gerçekleştirdi. Hayrettin Sönmez performansının ardından rekorun kırıldığına dair Türkiye Dünya Rekorlar Derneği As Başkanı Ufuk Güngör'den bir plaket de aldı.

Kırdığı rekor ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hayrettin Sönmez etkileyici performansının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

HAYRETTİN SÖNMEZ: REKORU KIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Gerçekleştirdiği rekor nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Hayrettin Sönmez, "Gerçekten mutluyum, koyduğum hedefin de üzerine çıktım. 60 yılında spora başladım. 60 yıl içinde kısa süreli kemiklerimizde kırılmalara, çatlamalar, kaslarımızda ameliyatlar haricinde hep spordaydım. İyi ki spora başlamışım, iyi ki sporla yaşamışım. Çok mutluyum, yaşadığım çok sıkıntı olmuştur ama sporla mutluluğu, sağlığı, dostları buldum. Sosyal olmak spor sayesinde çok daha farklı. Dünya'nın en sadık, en mert dostu spordur. Her türlü stresten spor sayesinde kurtuldum. Tüm dostlarımı sağlığı tavsiye ediyorum. Namık Ekin, bana çok yardımcı oldu, sporda bizim pirimizdir" dedi.

"YENİ HEDEFİM 12 SAATTE 400 TON AĞIRLIĞI KALDIRMAK"

Hayrettin Sönmez, yeni hedefini ise şöyle açıkladı;

"Mayıs ayı içerisinde Allah'ın izniyle 12 saatte 400 ton ağırlığı geçmeyi planlıyorum. 12 farklı makine ile serbest ağırlığı 12 saat süre içerisinde 400 ton kaldırmak istiyorum. İnşallah, kısmet olursa bu rekoru da kıracağım."

Prime Fitness Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ateş'e de teşekkür eden ve fitness dışında birçok spor ile de uğraştığını ifade eden Sönmez, "Atletizmde gülle, çekiç, disk atıyorum. 68 yaşında maraton koştum ve alnımın akıyla bitirdim. Orada atlet unvanı aldım. Bilek güreşi turnuvalarına katılıyorum. Yaş grubumda iyiyim. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Mart ayında bilek güreşinde Türkiye Şampiyonası'na katılacağım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hayrettin Sönmez'in ısınması

Genel detaylar

Hayrettin Sönmez'in deneme antrenmanı

Sönmez'in rekoru kırışı

Hayrettin Sönmez'in açıklamaları

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112036

=============================================================

Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR'da, 22 yaşındaki Şaban Çiçek, çocukluk hayali olan boksa 1 yıl önce başlayıp, katıldığı Diyarbakır, bölge ve Türkiye şampiyonalarında 3 madalya alarak büyük başarıya imza attı. Ailesini geçindirmek için gündüz oto sanayi sitesinde çalışıp, akşamları spor salonunda antrenman yapan Çiçek, daha büyük başarılara imza atmak için destek bekliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde oturan ve yaklaşık 8 yıldır oto sanayi sitesinde tamircilik yapan Şaban Çiçek, çocukluğunda beri merak saldığı boksla 1 yıl önce ilgilenmeye başladı. Gündüz oto sanayide çalışan Çiçek, akşamları da spor salonuna gidip antrenman yapmaya başladı. Boksta kendisini geliştiren Çiçek, Diyarbakır genelinde katıldığı turnuvada 2'ncilik aldı. Çiçek, daha sonra bölgesel alanda düzenlenen turnuvalara katılma kararı kaldı. Erzincan'daki turnuvanın ardından Erzurum'daki Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğu için oto sanayi sitesinde çalışmaya devam eden Çiçek, daha büyük başarılara imza atmak için destek bekliyor.

"GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM, AKŞAMLARI DA ANTRENMAN YAPIYORUM"

Boksa çocukluğundan beri merakı olduğunu söyleyen Şaban Çiçek, "8 yıldır oto sanayide çalışıyorum. Ailemin geçimini buradan sağlıyorum. Son 1 yıldır boks yapıyorum. Boksa merakım eskiden beri vardı, yapamadım bir türlü. 1 yıl önce yapmaya karar verdim. Turnuvalara da katıldım. Gayet de başarılı geçti. İleride U-22 şampiyonası var. Hedefim orada şampiyon olmak. Daha ilerideki zamanlarda da uluslararası alanlarda başarılı olmak istiyorum. Gündüzleri çalışıyorum. Akşamları da gelip antrenman yapıyorum. Zor oluyor ama boksu seviyorum. Onun için de bırakmak istemiyorum. Sabah 05.00'de koşuya gidiyorum, sonrasında 07.00 gibi de işe geliyorum. Akşam saatlerinde de antrenmana geliyorum. Maddi açıdan sıkıntı olmasa çalışmazdım, sadece antrenman yapardım. Hem çalışmak hem de antrenman yapmak zorundayım" diye konuştu.

"ELİNDEN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Şaban Çiçek'in boks antrenörü Ali Rıza Ayşin, sporcusunun ilk yılda 3 madalya almasının büyük başarı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Azmiyle, çalışmasıyla başardı bunu. Şimdi U-22 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacağız. Önümüzde uzun bir zaman var. Ondan sonraki hedefimiz ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek. Şaban gündüz işte çalışıyor. Ağır bir işte çalışıyor. Onun bu azmi her sporcuda görülmez. Kendisinin çabalarıyla bizim ona verdiğimiz emekle inşallah iyi bir başarı getirir. İlk yılda aldığı 3 madalya bize umut verdi. Elinden tutulmasını istiyoruz."

Şaban Çiçek'in ustası Veysi Eren ise genç sporcunun 8 yıldır yanında çalıştığını belirterek, ona her zaman destek olacağını söyledi. Eren, "Buradaki işi bittikten sonra spora gidiyor. Her türlü destekçiyiz. Maçlarına beraber gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar maddi ve manevi olarak yardımcı olmak istiyoruz. Sadece bizim yardımımız yeterli olmayabilir. 2 gümüş, 1 bronz madalyaya sahip. Amacımız Türkiye'de daha iyi yerlere gelmesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şaban Çiçek'in oto sanayide çalışmasından detay

Spor salonunda çalışmasından detay

Muhabir Emrah Kızıl'ın anonsu

Şaban Çiçek'in konuşması

Ali Rıza Ayşin'in konuşması

Veysi Eren'in konuşması

Genel ve detay

(Haber - Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, DHA)

DGS KODU: 12.01.2020 - Haber Kodu : 200112064

=============================================================